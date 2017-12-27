Пермские общественники назвали проверку пожарной безопасности в домах многодетных семей "ювенальным рейдом"

Министерство социального развития Пермского края вместе со спасателями начали проверку пожарной безопасности в деревянных домах, где живут многодетные семьи. Местные общественники назвали это мероприятие "ювенальным рейдом", передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной проверок чиновники назвали рост числа пожаров в домах, где живут многодетные семьи. Проверки начались по всему краю 18 декабря. По их результатам чиновники решат, как быть дальше.

"В первую очередь, наша задача – оценить состояние деревянных жилых помещений, в которых живут более 8 тыс. многодетных семей", - сказал глава министерства Павел Фокин.

Активист краевого отделения "Сути времени" Сергей Вилисов считает, что под маской проверки сотрудники министерства проводят ювенальный рейд.

"Если спасателей беспокоит пожарная безопасность, то с какой целью жилые помещения будут проверяться совместно с представителями минсоцразвития? Если сотрудников управления и минсоцразвития действительно беспокоит пожарная безопасность и судьбы детей, то почему проверка коснется только многодетных семей? Какие меры принимаются властями Пермского края по расселению многодетных семей из аварийного жилья? Как министерство поможет семьям, где найдут нарушения пожарной безопасности? На каком основании представители ГУ МЧС и минсоцразвития собираются попадать в жилые помещения?" - размышляет в своей статье Вилисов.

Он отмечает, что семьи, в которых есть по одному-два ребенка, тоже живут в деревянных домах, но их почему-то не проверяют.

"Понятно, что многодетные семьи в большинстве своем просто беднее, а значит, там больше проблем, которые можно найти, особенно на территории края. Структурные подразделения минсоцразвития занимаются, в том числе, и поиском социального неблагополучия, а тут – такой благодатный повод попасть в дома 8 тыс. многодетных семей. Мы не исключаем, что могут и реально чем-то помочь. Но возможен и другой вариант: можно, например, изъять детей из семьи и поместить их в приют, пока родители будут чинить дом. Или предоставить социальную услугу "семья" – это когда из бедной семьи, вместо того, чтобы помочь, при живых родителях забирают детей и отдают их на воспитание в приемную семью, которой платят за это деньги", - размышляет Вилисов.

Общественник предлагает чиновникам озаботиться в целом проблемой деревянных домов в крае.

"Аварийные дома. Эту проблему в Пермском крае уже ликвидировали? Тут даже не о пожарной безопасности надо говорить, а просто о безопасности. В таких домах живут семьи с детьми. Причем, чем дальше от краевой столицы, тем печальней ситуация. Может быть, стоит озаботиться этим вопросом?" - полагает Вилисов.

Отметим, в ответе на запрос Накануне.RU министерство рассказало, что такие профилактические рейды многодетных и семей в социально опасном положении проводятся ежегодно.

"В прошлом году данная форма социального сопровождения предлагалась одиноким пенсионерам и ветеранам. Семьям, у которых нет возможности самим исправить неполадки с печным отоплением, проводкой и т.д. местная власть и соцзащита окажут адресную помощь. В квартиры к граждан сотрудники органов социальной защиты будут заходить только с согласия собственников", - резюмировали в министерстве.