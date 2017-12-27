Топ-вакансии "тюменской матрешки" предлагают доход от 150 до 650 тысяч

Аналитики HeadHunter составили рейтинг вакансий "тюменской матрешки". Прохождение собеседования по топ-предложениям гарантировало бы кандидатам доход в сотни тысяч, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского филиала агентства.

В Тюменской области первую строчку занял "Высший менеджмент" с предлагаемой зарплатой в 67 тыс. 250 руб. Вакансии раздела "Добычя сырья" предлагают оклад в 60 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров "Строительство и недвижимость" со средним вознаграждением в 50 тыс. руб. Нижнюю строчку рейтинга занял "Домашний персонал". Там размещены вакансии с предлагаемой зарплатой в 22 тыс. руб. Самой высокооплачиваемой вакансией года в регионе стало предложение поработать "Торговым агентом 007" – Менеджером по продажам оборудования B2B. Крупна федеральная компания была готова платить работнику от 55 до 650 тыс. руб.

В Югре лидером стал раздел "Государственная служба" с предлагаемой зарплатой в 85 тыс. руб. Чуть меньшие – 75 тыс. руб. – стали бы платить тем, что откликнулся на вакансию из "Высшего менеджмента". Замыкает тройку лидеров "Добыча сырья" со средней зарплатой в 60 тыс. руб. Последнюю строку рейтинга по зарплате занял "Домашний персонал" с окладом в 26 тыс. 400 руб. Самой высокооплачиваемой вакансией года стало предложение возглавить крупный медиахолдинг. Работнику предлагалась зарплата от 150 до 500 тыс. руб.

На Ямале рейтинг возглавил "Высший менеджмент" с предлагаемой зарплатой в 90 тыс. руб. Чуть меньшие уровень дохода был бы у тех, кто нашел бы вакансию в разделе "Добыче сырья" – 77 тыс. 500 руб. Замыкают тройку лидеров "Строительство и недвижимость" и "Консультирование" со средним вознаграждением в 75 тыс. руб. Нижнюю строчку занял "Маркетинг, реклама и PR" – там средний уровень предлагаемого оклада – 30 тыс. руб.

Самой доходной вакансией нынешнего года стало предложение стать коммерческим директором крупного медиахолдинга. Вакансия была одновременно размещена в нескольких городах Ямала. Кандидату предлагалась зарплата от 150 до 500 тыс. руб.