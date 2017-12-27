Глава свердловской ГИБДД: А кто сказал, что на Площади 1905 года есть пешеходный переход?

Глава свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин прокомментировал нарисованную зебру у "Пассажа" в центре Екатеринбурга на Площади 1905 года. Он утверждает, что там нет пешеходного перехода, а администрация города вместе со строителями молчат, передает корреспондент Накануне.RU.

"А кто вам сказал, что на Площади 1905 года есть пешеходный переход? Его там нет. Это самодеятельность строителей. Рабочие нарисовали какую-то картину с использованием этого камня. Либо художник немного с искривленным зрением, либо строители. Здесь тишина. Если строители неправильно положили камень, то это вина строителей. Администрация должна была предъявить претензию. Обе стороны молчат. Слышу комментарии, мол, будут ходить вот так, по пешеходному переходу - да нет его там! У нас с вами на Площади 1905 года есть переход Ленина - Вайнера и Ленина - 8 марта. Всё комфортно", - отметил Дёмин.

Он пояснил, что пешеходный переход предусматривает установку пешеходного знака, который должен быть согласован, включен в дислокацию и обоснован. Также ни одного водителя не наказывали за то, что на этом месте он не пропустил пешехода.

"Конечно, водитель должен понимать, что если пешеход в "броне", то его надо пропустить. На Чемпионат мира в 2018 году приедут туристы, будут удивляться, фотографироваться", - резюмировал глава свердловской ГИБДД.