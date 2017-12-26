Москвич, переодетый в женщину, пытался получить кредит на имя умершей матери

В Москве переодетый в женщину мужчина пытался получить кредитную карту на имя умершей матери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В настоящее время 39-летний москвич задержан сотрудниками автопатруля ОМВД России по району Зябликово после заявления сотрудника одной из кредитных организаций о мошенничестве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "мошенничество". Он отпущен под подписку о невыезде.

В частности заявитель указал, что посетитель в женской одежде зашел в офис банка и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины для оформления кредитной карты с лимитом 75 тыс. рублей. "Сотрудников организации смутил внешний вид клиента и предъявленный им документ, после чего они незамедлительно вызвали сотрудников полиции. Злоумышленник, почувствовав неладное, успел скрыться с места происшествия до приезда полицейских", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина переоделся в женскую одежду и взял с собой паспорт умершей матери.