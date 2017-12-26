В Москве мужчину под дулом пистолета заставили сдать в ломбард Audi и оформить кредит на iPhone

В Москве мужчину заставили сдать в ломбард автомобиль и купить iPhone в кредит.

Житель Реутова 1988 года рождения сообщил в полицию, что двое неизвестных под видом покупателей сели в его автомобиль Audi A6, после чего заставили сдать автомобиль в ломбард.

По его словам, это произошло на улице Суздальской, передает агентство городских новостей "Москва".

По данным полиции, также незнакомцы, угрожая похожим на пистолет предметом, заставили потерпевшего снять с его банковской карты 31 тысячу рублей, оформить кредит на покупку сотового телефона iPhone X, после чего скрылись.

Материальный ущерб составил 1 млн 429 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.