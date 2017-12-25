Путин не планирует присутствовать на собрании инициативной группы по его выдвижению на выборы

Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на собрании инициативной группы по его выдвижению на выборы главы государства в 2018 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нет, в планах у президента нет", - сказал представитель Кремля, напомнив, что процедура не требует присутствия главы государства.

Как сообщало Накануне.RU, выдвижение Путина на новый срок инициативной группой сторонников должно произойти 26 декабря. Напомним, выступая на съезде "Единой России" 23 декабря, председатель партии, глава кабмина России Дмитрий Медведев заверил, что "ЕР" окажет всю возможную поддержку Владимиру Путину на выборах президента РФ в 2018 году.