"Ельцин-центр" - торговый центр? В "мемориале" экс-президента появился салон красоты с баней

В "Ельцин-центре" появился салон красоты "ТYШЬ". Открывала новую территорию красоты лично вдова экс-президента России Наина Ельцина. Об этом сообщается в официальной группе "Ельцин-центра" в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.



Салон "ТYШЬ" создан при поддержке одного из ведущих стилистов Москвы Татьяны Шутенко и ведущего спа-терапевта Елены Коньковой. Дизайн - Екатерины Щелоковой и Ксении Максимовой (Nudesign).

"Команда салона долгое время работала над созданием многофункционального пространства, где есть возможность сочетать заботу о своём здоровье, внешности с обменом творческими идеями и местом для встреч. Философия "ТYШЬ" - это природная, естественная красота без ущерба для здоровья. Идеальный результат будет возможен благодаря инновациям и индивидуальному подходу", - говорится в сообщении.



В салоне представлены аппараты по уходу за лицом и телом, а также "уникальный и многофункциональный комплекс Joule Sciton, который заменяет сразу семь аппаратов для проведения омолаживающих косметологических процедур".

Отметим, что в новом салоне красоты есть не только парикмахерская и маникюрный отдел, но и сауна, хамам, а также русская баня.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в "Ельцин-центре" уже открылись: магазины, продуктовый супермаркет "Перекресток", отель, ресторан и клуб. Кроме того, в будущем в центре имени первого президента планируется открытие торговой галереи.Ее запуск доверили event-агентству "Бюро 100". Также в "Ельцин-центре" планируют открыть фитнес-центр. Ряд наблюдателей ранее высказали негодование относительно того, что центр имени первого президента в Екатеринбурге все больше превращается в торговый центр.