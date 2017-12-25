Экс-главе Удмуртии продлили домашний арест

Басманный суд Москвы продлил до начала апреля домашний арест экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву, обвиняемому в получении взятки в 140 миллионов рублей.

Срок домашнего ареста продлен до 4 апреля 2018 года, уточняет РИА Новости.

Как сообщало Накануне.RU, в начале августа Соловьеву была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Следствие мотивировало свою инициативу тем, что Соловьев активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Ранее бывший глава Удмуртии Александр Соловьев частично признался в получении взяток. Следователям удалось получить признательные показания по отдельным эпизодам коррупционного дела.