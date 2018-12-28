Домашний арест экс-главы Удмуртии продлен до 20 июня
Домашний арест бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьева продлен до 20 июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-пресс-службе Завьяловского районного суда республики, передает ТАСС.
Заседание суда проходило в закрытом режиме.
"Продлен срок домашнего ареста на шесть месяцев, до 20 июня 2019 года", - сказала она. Домашний арест Соловьев будет отбывать на территории Удмуртии.
Напомним, окончательное обвинение экс-главе Удмуртии было предъявлено в апреле этого года.
Информационная служба Накануне.RU
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