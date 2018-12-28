28 Декабря 2018
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Домашний арест экс-главы Удмуртии продлен до 20 июня

Домашний арест бывшего губернатора Удмуртии Александра Соловьева продлен до 20 июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-пресс-службе Завьяловского районного суда республики, передает ТАСС.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

"Продлен срок домашнего ареста на шесть месяцев, до 20 июня 2019 года", - сказала она. Домашний арест Соловьев будет отбывать на территории Удмуртии.

Как сообщало Накануне.RU, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн руб., доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб., а также в виде незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.

Напомним, окончательное обвинение экс-главе Удмуртии было предъявлено в апреле этого года.

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Домашний арест экс-главы Удмуртии продлен до 20 июня

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Теги: Александр Соловьев, Удмуртия, домашний арест



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