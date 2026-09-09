СМИ: Школа становится местом учителей-пенсионеров

"В класс идут одни старики" - так, слегка изменив название известного фильма, "Известия" назвали свой материал о возрастной структуре российских школьных учителей.

Отмечается, что российская школа сильно постарела. Сегодня 45% учителей — это люди старше 50 лет, а молодежи до 30 лет — всего 15%. За последние 14 лет доля педагогов-пенсионеров и предпенсионеров выросла с 18% до 29% и продолжает расти.

Руководитель проектов SBS Вячеслав Романычев уверен, что дело в нищенских окладах. Учитель сегодня — это и психолог, и методист, и социальный работник в одном лице, чей базовый доход почти всегда и везде ниже МРОТ. В ВШЭ отмечают, что с 1987 года приток молодых специалистов сократился вдвое, а с 2020 года пенсионеров в школах стало больше, чем молодых до 30 лет. Произошел перелом. Школа стала восприниматься как место для стариков, где можно работать, когда есть пенсия.

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков говорит, что те, кто приходит в школу, часто увольняются уже через год, так как все видят и не хотят задерживаться в этой системе. В регионах ситуация критическая: из-за нехватки предметников учителям приходится вести не свои предметы, которые нормально не преподаются. В сельской местности это уже стало нормой: один учитель ведет два-три предмета.