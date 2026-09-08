В МВД провели проверку после увольнения учительницы из школы Нижнего Тагила

В полиции прокомментировали ситуацию с увольнением учительницы из школы Нижнего Тагила. Там заявили, что данные о конфликте не соответствуют действительности.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в Екатеринбурге учительница была вынуждена уволиться из школы из-за противоправного поведения ученика. Утверждалось, что тот систематически нарушал учебный процесс, оскорблял одноклассниц и даже угрожал преподавателю. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", которым заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Позже сама педагог пояснила, что переехала в уральскую столицу из Нижнего Тагила уже после увольнения. Также она назвала фейком слухи о домогательстве со стороны ученика.

В полиции провели свою проверку. Как сообщили Накануне.RU в МУ МВД России "Нижнетагильское", информация об увольнении учительницы из-за конфликта не соответствует действительности.

"Сотрудники полиции установили, что педагог уволился из образовательной организации в связи с переездом в город Екатеринбург с целью поступления в высшее учебное заведение", - отметили в МВД.