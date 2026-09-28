Бывший свердловский замминистра ЖКХ получил новый срок в колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну. Это уже вторая "уголовка", по которой осужден экс-чиновник.

Кислицын обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним по этому делу проходил бывший первый замглавы министерства энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов.

В начале августа 2026 года Чикризов скончался на 62-м году жизни. В сентябре дело в отношении него было прекращено. Что касается Кислицына, сегодня в Верх-Исетском суде ему был оглашен приговор.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в суде было установлено, что в 2023-2024 годах Кислицын с бывшими министром энергетики и ЖКХ региона Николаем Смирновым (уже осужденному к условному сроку) и его первым заместителем Игорем Чикризовым получили через посредника взятку в общей сумме 4,4 млн рублей, из которых Кислицыну было передано свыше 2,7 млн рублей. Как было установлено, деньги передавались за общее покровительство организации при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения.

Экс-чиновник признан виновным. Ему назначено 14 лет колонии строгого режима со штрафом в 16 млн 820 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 14 лет. Кроме этого, суд постановил взыскать в доход государства сумму взятки.

Напомним, что это уже второе уголовное дело, по которому осужден Андрей Кислицын. В марте 2026 года он и бывший депутат Законодательного собрания области, бывший советник по GR свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс" Павел Мякишев получили крупные сроки в колонии.

Кислицыну вменяли получение взятки в интересах барнаульской компании BarLed, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты, а Мякишеву – посредничество во взяточничестве. В июне 2026 года Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор в силе.

В пресс-службе судов региона уточнили, что нынешний приговор Кислицыну вынесен с учетом его предыдущей судимости.