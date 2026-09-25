Власти России заложили новый рост тарифов на ЖКУ на 11%

Минэкономразвития России запланировало новый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Информация об этом содержится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2027-29 гг.

Документ рассмотрело Правительство России. Его представил министр экономического развития России Максим Решетников. Он считает, что текущая бюджетная конструкция создает пространство для смягчения денежно-кредитных условий и восстановления инвестиционной активности. В 2026 г. прогноз по росту ВВП повышен до 0,6%. Далее ожидается ускорение роста с 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029 г.

При этом прогноз предусматривает индексацию тарифов. Она обусловлена "инфляцией, необходимостью реализации масштабных инфраструктурных проектов и бесперебойным обеспечением граждан жилищно-коммунальными услугами".

Так, в 2027 г. рост совокупного платежа за коммунальные услуги составит 11%. Решения принимаются с учетом действующего эффективного инструментария социальной поддержки по оплате ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства.