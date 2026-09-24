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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

США готовы запретить экспорт дизеля

Американская администрация намерена ввести временное эмбарго на экспорт дизельного топлива, это спровоцировало серьезные разногласия между Белым домом и крупнейшими энергетическими корпорациями страны, пишут американские СМИ.
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Как сообщает Wall Street Journal, нефтяные гиганты ExxonMobil и Chevron активно лоббируют отказ от этой инициативы. По данным источников, министр энергетики Крис Райт уже провел переговоры с главами нефтяных компаний, заверив их в своем стремлении найти альтернативные пути решения проблемы, не прибегая к полному запрету. Ранее издание Politico распространило информацию о том, что власти готовят 90-дневный мораторий на экспорт, чтобы сбить цены на внутреннем рынке перед выборами в конгресс, так как для республиканцев это крайне неудачный фон.

Нефтяники предупреждают, что краткосрочное снижение стоимости топлива может обернуться долгосрочным кризисом и дефицитом. Внутри самой администрации также нет единства: часть чиновников опасается, что подобные меры дадут прямо противоположный эффект. Хотя официальные представители Белого дома назвали эти публикации "фейками", эксперты отмечают, что ситуация остается напряженной. В США наблюдается исторический скачок цен на дизель, вызванный перебоями с поставками из-за ситуации на Ближнем Востоке. И президент Дональд Трамп склонен подержать запрет, который он объявит к концу недели, пишут СМИ.

Теги: сша, дизель, топливо, экспорт


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