Артем Биков оспаривает решение о национализации активов в Верховном суде

Адвокат уральского бизнесмена Артема Бикова Сергей Прибылев подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ на решение о национализации активов своего клиента. Соответствующая информация появилась в картотеке суда. Заявление в суд поступило 21 сентября.

Об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Бикова и Боброва стало известно 15 сентября прошлого года. Речь идет, в том числе, о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона АО "Облкоммунэнерго", который перешел под контроль "Корпорации СТС", связанной с Биковым и Бобровым.

10 октября было принято решение. Суд постановил удовлетворить иск Генпрокуратуры, которая требовала обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". Известно, что в доход государства суммарно со всех ответчиков будут взысканы 2 млрд 129 млн 693 тыс. 550 штук обыкновенных акций различных компаний. Подробнее о самом процессе и решении Ленинского районного суда мы писали ранее.