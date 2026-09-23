Прибалтика просит у Европы полмиллиарда евро на защиту от дронов

Эстония, Латвия и Литва направили в Еврокомиссию секретный запрос на финансирование в размере 500 млн евро с целью усиления защиты от беспилотников, передает финская газета Iltalehti.

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Письмо, подписанное главами оборонных ведомств трех стран, было передано председателю Еврокомиссию Урсуле фон дер Ляйен в начале недели. Почему документ решили скрыть от глаз общественности, не сообщается. Также пока нет данных о том, готова ли Еврокомиссия выделить запрашиваемую сумму.

Данный шаг подается как часть масштабной стратегии ЕС по развитию систем ПВО. Вопрос безопасности воздушного пространства стал особенно актуальным для прибалтийских республик после того, как с марта 2026 года в регионе участились случаи появления неопознанных дронов, которые считаются украинскими. Еще весной местные политики заявляли о необходимости срочного укрепления восточных границ для предотвращения подобных угроз. Власти Эстонии, Латвии и Литвы подчеркивают, что не санкционировали использование своего воздушного пространства для Украины.