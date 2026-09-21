Глава Минфина России счёл федеральный бюджет на 2027-29 годы непростым

Министр финансов России Антон Силуанов высказался о бюджете страны на 2027-29 гг.

"Сейчас мы сделали хорошую работу по бюджету. Мы буквально в первые месяцы текущего года уже понимаем – непростой бюджет на следующую трёхлетку. Последние годы он всегда был непростым. Сейчас опять такой же", - приводит РИА Новости слова политика, сказанные на Московском финансовом форуме.

В конце мая 2026 г. Силуанов сообщал, что его ведомство собирается скорректировать параметры текущего бюджета страны из-за "изменений макроусловий". Также требуется дополнительная концентрация ресурсов на приоритетных направлениях, заявил глава министерства.