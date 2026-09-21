В ХМАО объявлена беспилотная опасность

В Югре ввели режим беспилотной опасности.

Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Жителей просят при возможности не выходить на улицу и не покидать безопасное место до сигнала "Отбой беспилотной опасности".

В департаменте образования округа уточнили: если режим не будет снят до утра, детей можно в школы не вести. Причина пропуска будет считаться уважительной. В случае изменения ситуации и введения режима "Угроза беспилотной опасности" будет организовано дистанционное обучение, сообщает администрация округа в своём telegram-канале.