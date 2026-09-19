53 региона России удержали безработицу на рекордно низком уровне

Анализ официальной статистики, проведенный агентством ТАСС, показал: российские регионы демонстрируют один из самых низких уровней безработицы за последние годы. По материалам Росстата, в 53 субъектах Российской Федерации доля безработных граждан не превышает 2%.

Эти данные отражают средний показатель за период с мая по июль 2026 года. Такая статистика указывает на то, что рынок труда в большинстве регионов страны остается стабильным и способен обеспечивать занятость населения даже в условиях меняющейся экономической ситуации.

Эксперты связывают это с охлаждением экономики на фоне высокой ключевой ставки ЦБ и изменений в налоговом законодательстве, что привело к потере части малого и среднего бизнеса. Ситуация противоречивая: среди офисных специалистов конкуренция доходит до 9,4 резюме на вакансию, а в маркетинге и PR - до 44, при этом работодатели продолжают бороться за линейных специалистов - от 7 до 12 компаний на одного кандидата.