Россиянам хотят дать право блокировать повышение лимита по кредитным картам

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который даст россиянам право запрещать банкам повышать лимит по кредитным картам. Запрет можно будет установить через уже действующую систему самозапрета, пишет РИА Новости.

Если такой запрет есть, банк обязан перед любым повышением лимита проверить данные в бюро кредитных историй и не может увеличить лимит, пока клиент сам не снимет ограничение.

Если банк нарушит запрет, он не сможет требовать возврата долга, который образовался из-за превышения прежнего лимита, а также начисленных на эту сумму процентов, штрафов и других платежей.

Авторы законопроекта считают, что мера поможет людям заранее контролировать рост долга, снизит риски потерь при мошенничестве с банковскими приложениями и установит единый порядок проверки запрета для всех банков.

Инструменты самозащиты от онлайн‑преступников очень востребованы: самозапрет на кредиты оформили уже 30 млн россиян, а на сим‑карты - более 1,8 млн.