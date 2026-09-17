В США орбитальное оружие стало частью противостояния спутникам РФ и КНР

Орбитальное оружие США стало космической составляющей американского арсенала.

Теперь оно является частью противостояния спутникам России и Китая, пишет Bloomberg.

Россия также не стоит на месте в этой теме. Летом 2026 г. на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге прошла сессия, посвящённая переходу российской космической отрасли к серийному производству. Участники обсуждали, как стране наладить выпуск более 500 спутников и 50 ракет-носителей ежегодно.