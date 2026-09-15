На ЕКАДе вводят временную схему движения транспорта

На ЕКАДе временно введут новую схему движения транспорта. Об этом сообщает департамент информполитики региона. Речь идет об участке с 10-го по 15-й км – от съезда с дублера Сибирского тракта до пересечения с улицей Высоцкого

"Управление автодорог Свердловской области и АО "Трест Уралтрансспецстрой" перезапустили движение на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Путепровод построен в рамках реконструкции участка 10 – 24 км ЕКАД. Теперь транспорт движется по правой стороне будущей шестиполосной магистрали", – отметили в департаменте.

Причиной изменения стал старт реконструкции на старом путепроводе. Планируется, что после завершения работ он будет обеспечивать движение по левой стороне расширенного участка ЕКАД.

Напомним, реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги ведется на участке с 10-го по 24-й км – от Тюменского тракта в северном направлении. Полностью завершить работы и пустить движение по всему ЕКАДу планируется к 2028 году. В этом же году строители должны открыть полноценное движение по шести полосам на участке протяженностью 2,6 км.