Обращение Путина и выступление Куртуковой: в Екатеринбурге открылся фестиваль молодежи

В Екатеринбурге официально стартовал Международный фестиваль молодежи. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, церемония открытия состоялась 13 сентября на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО".

На одной сцене встретились представители разных стран и континентов, а участники представили традиции и ценности своих регионов. Почетными гостями стали полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.

Открытие началось с государственного гимна РФ. Его исполнили NANSI & SIDOROV – победители всероссийского конкурса "Битва Хоров!", резиденты арт-кластера "Таврида" и "Хора Первых". Основу церемонии составили пять эпизодов, посвященных макрорегионам мира: на сцене поочередно появились делегации Азии, Африки, Ближнего Востока, Америки и Европы. Каждую из них сопровождал свой маскот.

Отдельный эпизод был посвящен России. На сцене выступили актриса Юлия Пересильд, группа МаNдрагора и участница "Движения первых" Анастасия Берсенева. К ним присоединились маскоты всех макрорегионов.

К участникам фестиваля по видеосвязи обратился Владимир Путин. После этого над зрителями пронесся 191 флаг стран-участниц фестиваля. Церемонию завершило выступление Татьяны Куртуковой.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем принимают участие более 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Основными площадками стали новый кампус УрФУ и Международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО".

Напомним, что при проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге будет частично запрещена продажа спиртного. Также в городе на неделю ограничат движение транспорта и запретят электросамокаты.