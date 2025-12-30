Ждем Путина? Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи пройдет в 2026 году в Екатеринбурге. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе отмечается, что фестиваль пройдет в уральской столице в сентябре следующего года. Точная дата проведения пока не называется.

Международный фестиваль молодежи устраивают каждые два года. Последний на данный момент состоялся в 2024 году в Сочи и собрал 10 тысяч участников. В этот раз кроме Екатеринбурга на его проведение претендовали Казань, Красноярск и Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что фестиваль в уральской столице может посетить президент России.