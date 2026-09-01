Школьников, родителей и учителей Камызякской школы поздравил с Днем знаний Игорь Мартынов

1 сентября в России - День знаний, праздник объединяющий миллионы людей – школьников и студентов, учителей и родителей. Это наполненный самыми яркими эмоциями день для первоклассников, которые открывают свою школьную биографию, и для выпускников, для которых наступает время выбора профессионального пути.

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в День знаний посетил торжественную линейку в СОШ №4 города Камызяк.

В этом году в Камызякской средней школе за парты сядут 1200 учеников, 94 из них - в первый раз. По традиции торжественная линейка открылась поднятием Государственного флага, исполнением Гимна РФ и Астраханской области.

Игорь Мартынов поздравил всех с Днем знаний, отметил, что праздник наполнен теплом, волнением и ожиданием новых открытий.

«Дорогие ребята, впереди вас ждут новые знания и незабываемые моменты школьной жизни. Смело ставьте перед собой цели и стремитесь к их достижению. Желаю всем успешного учебного года, ярких открытий, и пусть знания станут вашей надежной опорой на жизненном пути!» - отметил спикер Думы Астраханской области.

Особые слова на праздничном мероприятии прозвучали в адрес самых юных учеников, для которых, по словам спикера регионального парламента, этот день знаменует начало совершенно нового жизненного этапа. К поздравлениям также присоединились глава района Михаил Черкасов и директор образовательного учреждения Ирина Кавина.

В рамках Всероссийского проекта «Навигаторы детства» выпускники преподнесли первоклассникам символический подарок — «Самолётик Знаний», который стал символом стремления к новым вершинам и открытиям. В завершении мероприятия прозвенел долгожданный школьный звонок, а затем школьники отправились на первый в этом году урок. В 2026 году первое занятие цикла «Разговоры о важном» посвящено Году единства народов России, сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.