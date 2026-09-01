01 Сентября 2026
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Образование Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Школьников, родителей и учителей Камызякской школы поздравил с Днем знаний Игорь Мартынов

1 сентября в России  - День знаний,  праздник объединяющий миллионы людей – школьников и студентов, учителей и родителей. Это наполненный самыми яркими эмоциями день для первоклассников, которые открывают свою школьную биографию, и для выпускников,  для которых наступает время выбора профессионального пути.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов в День знаний посетил торжественную линейку в СОШ №4 города Камызяк.

В этом году в Камызякской средней школе за парты сядут 1200 учеников, 94 из них - в первый раз. По традиции торжественная линейка открылась поднятием Государственного флага, исполнением Гимна РФ и Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил всех с Днем знаний,  отметил, что праздник наполнен теплом, волнением и ожиданием новых открытий.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Дорогие ребята, впереди вас ждут новые знания и незабываемые моменты школьной жизни. Смело ставьте перед собой цели и стремитесь к их достижению. Желаю всем успешного учебного года, ярких открытий, и пусть знания станут вашей надежной опорой на жизненном пути!» - отметил спикер Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Особые слова на праздничном мероприятии прозвучали в адрес самых юных учеников, для которых, по словам спикера регионального парламента, этот день знаменует начало совершенно нового жизненного этапа. К поздравлениям также присоединились глава района Михаил Черкасов и директор образовательного учреждения Ирина Кавина.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В рамках Всероссийского проекта «Навигаторы детства» выпускники преподнесли первоклассникам символический подарок — «Самолётик Знаний», который стал символом стремления к новым вершинам и открытиям. В завершении мероприятия прозвенел долгожданный школьный звонок, а затем школьники отправились на первый в этом году урок. В 2026 году первое занятие цикла «Разговоры о важном» посвящено Году единства народов России, сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, день знаний, 1 сентября, первоклассники


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