Пять человек погибли в результате новой атаки беспилотников на Подмосковье

Пять человек погибли, шесть пострадали при атаке дронов на Московскую область, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Воробьев уточнил, что основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. "В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано", - написал губернатор в Telegram-канале. Также повреждены электроподстанция и административное здание.

Кроме того, в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникший пожар потушили, пострадавших нет.

По словам Воробьева, военные продолжают отражать атаку, беспилотники зафиксированы в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.

28 июля беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове. Кроме того, в результате падения еще одного дрона произошло возгорание шин на открытой площадке. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 до 6:30 в направлении Московского региона летели более 390 БПЛА. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, на подлете к столице уничтожен 81 беспилотник.