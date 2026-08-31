Правительство разрешило продавать на заправках России топливо класса Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5

Постановление имеет временный характер и является инструментом оперативного реагирования на текущие условия функционирования топливного рынка, сообщает Минэнерго России.

Решение будет действовать с 1 сентября 2026 до 30 июня 2027 гг. АЗС продолжат предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе реализуемого топлива.

Правительство России разрешило временную продажу на российских АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5, именуемых также терминами Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5.



