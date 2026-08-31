Статус профессии: больше всего студентов недобрали на педагогические направления

Российские вузы не закрыли около 6 тыс. бюджетных мест, причем больше всего недобрали педагогические вузы, где средний балл поступающих и так весьма невелик.

Накануне.RU недавно писало о том, что многие педвузы не смогли набрать студентов и объявили допнабор, то есть готовы брать всех желающих. Как сообщает "Коммерсант", всего в педвузах не заполнили более 1,5 тыс. мест.

При этом для поступления в педвузы не нужно высоких баллов, а по факту достаточно лишь желания. Но даже желающих пойти в педвуз не набирается столько, чтобы закрыть все бюджетные места. Их точное количество не сообщается, а в последние годы бюджетных мест на педагогических специальностях выделялось около 70 тыс.

Как пишет блогер Сергей Колясников, "молодежь не хочет получать копейки, работать сутками без выходных, тонуть в отчетности и бюрократии, сталкиваться с хамством и агрессией учеников и их родителей. А вишенкой на торте - презрительное отношение начальства и готовность слить в любой момент при любом скандале". Он считает, что везде в мире врач, учитель, военный или сотрудник правоохранительных органов - это уверенный средний класс, а то и элита. Но в России сейчас считается иначе.

"Предложенный лозунг "Хотите денег - идите в бизнес" нашел своих благодарных слушателей", - написал Колясников.

Как сообщалось, средняя предлагаемая зарплата учителя всего 45 тыс. рублей, а на руки это менее 40 тыс.