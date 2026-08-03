Мероприятия Дня города в Екатеринбурге посетили более 100 тысяч человек

В Екатеринбурге мероприятия празднования Дня города, несмотря на непогоду, посетили более 100 тысяч жителей и гостей уральской столицы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Основные события состоялись 1 августа. Главная площадка празднования – Исторический сквер – объединила порядка 21 тысячи человек. Еще 15 тысяч собрал Парк Маяковского. Всего для гостей праздника прошло более 30 мероприятий.

Напомним, что День города в столице Урала в этом году перенесли с третьей на первую субботу августа. Сообщалось, что это сделано, в том числе, из-за погодных условий.

Накануне праздника в МЧС предупреждали, что в Екатеринбурге в День города может сильно испортиться погода.