Тоболяк вернул долг почти в 7 млн, чтобы не потерять квартиру

Житель Тобольска вернул бывшему другу крупный долг. Он сделал это только после того, как чуть не лишился квартиры.

39-летний тоболяк купил за 6,9 млн руб. весь первый этаж жилого многоквартирного дома. Он собирался сдать его в аренду под офис. Деньги он занял у друга (теперь уже бывшего), и возвращать их не спешил. В итоге суд обязал его сделать это, и подкрепил это документами, поступившими приставам.

Для начала пристав обратился к деньгам должника, запретил регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, ограничил выезд за пределы России. Это не помогло вернуть долг. Потом выяснилось, что у горе-бизнесмена есть две квартиры. Одну из них арестовали, вскоре её могли выставить на торги. Чтобы не лишиться её, мужчина нашёл возможность вернуть деньги. С учётом исполнительского сбора сумма составила 7,2 млн. руб., сообщает управление ФССП по Тюменской области.