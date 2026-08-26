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Общество За рубежом
Фото: Максим Марусенко / NurPhoto / Reuters

Расследование убийства пилота-перебежчика Кузьминова в Испании зашло в тупик

Расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, который был найден убитым в Испании, было приостановлено, потому что оно зашло в тупик, сообщила газета Pais.

По информации источников издания, следователи так и не вышли на след киллеров или организаторов покушения, поскольку им «не за что было зацепиться». У Гражданской гвардии остались лишь гильзы, брошенный автомобиль преступников и размытые показания свидетелей.

Следствие приостановили в декабре 2025 года решением суда города Вильяхойосы, где обнаружили тело Кузьминова.

Напомним, об угоне Кузьминовым вертолета Ми-8 стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ перебежчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он – с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).

Позже Кузьминов перебрался в Испанию. Там перебежчик жил на широкую ногу и ездил на "мерседесе" S-класса, часто ходил в бары с русскоязычной и украиноязычной публикой и особенно не скрывался. О его местоположении могли узнать после сообщения бывшей девушке, которая живет в России: он приглашал ее в гости.

Погиб Кузьминов в феврале 2024 года. По данным СМИ, нападение совершили двое неизвестных в городе Вильяхойоса на парковке возле дома перебежчика. Кузьминов пытался убежать от киллеров, но не сумел. Убийцы скрылись с места происшествия на машине, предположительно, принадлежавшей самому летчику.

Теги: максим кузьминов, испания, убийство


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