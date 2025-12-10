В Испании приостановили расследование убийства пилота-перебежчика Кузьминова

Суд в Испании приостановил расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова, который был найден застреленным в прошлом году.

Как говорится в решении суда Вильяхойосы, где был убит Кузьминов, следствие не смогло установить ни исполнителей, ни заказчиков стрельбы по жертве, пишет RT. Дело может быть возобновлено, если появятся новые доказательства или сведения о возможных подозреваемых.

Напомним, об угоне Кузьминовым вертолета Ми-8 стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ перебежчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он – с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).

Позже Кузьминов перебрался в Испанию. Там перебежчик жил на широкую ногу и ездил на "мерседесе" S-класса, часто ходил в бары с русскоязычной и украиноязычной публикой и особенно не скрывался. О его местоположении могли узнать после сообщения бывшей девушке, которая живет в России: он приглашал ее в гости.

Погиб Кузьминов в феврале 2024 года. По данным СМИ, нападение совершили двое неизвестных в городе Вильяхойоса на парковке возле дома перебежчика. Кузьминов пытался убежать от киллеров, но не сумел. Убийцы скрылись с места происшествия на машине, предположительно, принадлежавшей самому летчику.