Убитый в Испании перебежчик Кузьминов похоронен в безымянной могиле

Российский перебежчик Максим Кузьминов, который вскоре после побега был найден убитым в Испании, похоронен в безымянной могиле.

Речь идет о кладбище на юге Испании, приводит РИА Новости данные источника CBS news.

Напомним, об угоне Кузьминовым вертолета Ми-8 стало известно в начале сентября 2023 года. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ перебежчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега.

После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он – с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края). Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).

Позже Кузьминов перебрался в Испанию. Там перебежчик жил на широкую ногу и ездил на "мерседесе" S-класса, часто ходил в бары с русскоязычной и украиноязычной публикой и особенно не скрывался. О его местоположении могли узнать после сообщения бывшей девушке, которая живёт в России, — он приглашал её в гости.

Погиб Кузьминов в феврале 2024 г. За несколько дней до убийства летчика киллеры угнали внедорожник в другом городе. На нём они следили за Кузьминовым и приехали к его дому, поджидая на парковке. В пилота выпустили шесть пуль — по словам одного из испанских следователей, такого он давно не помнит. После ранения Кузьминов смог пробежать немного, затем упал, а убийцы несколько раз переехали его на автомобиле. Машину киллеров нашли через несколько дней — она полностью выгорела.