Жители Екатеринбурга в проекте "Вместе для дикой природы" поддерживают краснокнижных животных

В Свердловской области продолжается голосование за редких животных и растения из Красной книги России в рамках проекта "Вместе для дикой природы", сообщили в пресс-службе "Авито". Проект реализуют "Ведомости" и Агентство трансформации и развития экономики при поддержке Фонда президентских грантов. Стратегическим партнером выступает технологическая платформа "Авито". По итогам голосования на специальном лендинге в разделе #яПомогаю на Авито и портале 100vidov.vedomosti.ru будут определены 100 краснокнижных видов, которые получат дополнительное внимание.

Фаворитом жителей Екатеринбурга стал западносибирский речной бобр: он получил 58% голосов в региональном голосовании. Также в числе лидеров — незабудочник уральский с 22% и бабочка Медведица Менетрие с 12%.

Незабудочник уральский – редкое горное растение, которое можно назвать "цветком скал". Этот вид встречается только на Урале и приспособлен к жизни в экстремальных условиях, где почти нет почвы. Это небольшое подушковидное растение высотой до пятнадцати сантиметров. Своей формой – с узкими листьями и голубыми цветками – оно напоминает незабудки. Цветки собраны в характерные завитки на концах побегов. В природе растет на отвесных скалах – в трещинах, на уступах и карнизах, предпочитая известняки и другие твердые породы. Часто обитает там, где зимой почти нет снежного покрова, выдерживая холод, ветер и засуху.

Западносибирский речной бобр – настоящий реформатор. Он не прогибается под изменчивый мир, а меняет его. Там, где появляется бобр, ландшафт начинает работать по другим правилам. Вся его жизнь – стройка, а каждое действие направлено на контроль уровня воды. Эти грызуны создают новые водоемы и новое природное разнообразие.

Бабочка Медведица Менетрие - названа в честь первого в России профессионального энтомолога. Скрытная бабочка для жилища выбирает высокогорные леса. Большая часть ее жизни проходит не в виде бабочки, а на стадии гусеницы. Взрослая форма – лишь короткий эпизод, необходимый для размножения.

На специальном лендинге в разделе #яПомогаю на Авито и портале 100vidov.vedomosti.ru можно узнать подробнее о других видах, участвующих в голосовании, изучить, где обитают краснокнижные животные и растения, почему они находятся под угрозой и какие меры помогают их сохранять.

На первом этапе проекта эксперты отобрали 200 животных и растений со всей страны. При формировании списка учитывались редкость вида, его значение для биобаланса, видовое разнообразие и географический фактор. Дополнительные баллы получили виды, которые могут исчезнуть без внимания и участия человека, а также эндемики — за свою уникальность и узнаваемость.

Голосование проходит в двух номинациях: "Национальные виды" — за животных и растения, которые могут стать символами страны, и "Региональные виды" — за уникальных представителей родного края. Каждый участник может отдать по одному голосу в каждой номинации. По итогам голосования будет составлен федеральный список из ста видов, а также определены победители в каждом из 89 регионов страны.

Победители получат адресную помощь: к их сохранению смогут подключаться регионы, компания, университеты, заповедники и волонтерские объединения. Такая поддержка может включать систематическое наблюдение за популяциями, просветительские программы и природоохранные инициативы на местах.