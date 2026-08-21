В Индии от Google потребовали удалить информацию о поддельных лотереях

Полиция Индии потребовала от Google и Meta (признана в РФ экстремистской организацией) удалить приложения и рекламу, связанную с поддельными лотереями.

Поддельные объявления от имени государственных лотерей Kerala Megamillion Lottery и Kerala Summer Season Dhamaka уже некоторое время циркулируют на подконтрольных указанным площадкам платформах. Там говорится, что поучаствовать в лотереях, якобы проводимых правительством штата, можно онлайн.

Потом "победителю" объявляют о том, что он выиграл, и требуют "сбор", пишет ТАСС.