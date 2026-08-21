В труднодоступных населенных пунктах Тюменской области состоится досрочное голосование

В Тюмени состоялось 133-е заседание Избирательной комиссии региона, на котором рассмотрен ряд вопросов, касающихся предстоящих выборов 18-20 сентября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Определены место и время передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы восьмого созыва.

Утверждены тексты избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва по Тюменскому одномандатному избирательному округу № 183 и по Заводоуковскому одномандатному избирательному округу № 184.

В труднодоступных и отдаленных местностях региона с 12 по 17 сентября состоится досрочное голосование. Оно охватит отдельные муниципалитеты Нижнетавдинского, Тобольского, Уватского, Ярковского округов.

Приняты решения об утверждении результатов жеребьевок по распределению между политическими партиями печатной площади, предоставляемой безвозмездно региональными государственными печатными изданиями Тюменской области, и об утверждении графиков распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно региональными государственными организациями телерадиовещания на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ девятого созыва.

Из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Тюменской областной думы восьмого созыва исключен Эдуард Колмаков, выдвинутый партией КПРФ.