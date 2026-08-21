Стилист Лисовец предложил свои варианты стилизации школьной формы

Стилист Владислав Лисовец предложил свои варианты стилизации школьной формы.

"Во-первых, галстуки очень модны, во-вторых, бабочки. Также могут быть какие-то украшения для волос для девочек. Для парней тоже могут быть галстуки и какие-то значки", - сказал ТАСС Лисовец.

По его словам, возможности для самовыражения школьников во многом зависят от требований школы. В некоторых учебных заведениях разрешены аксессуары для волос, распущенные волосы и украшения, тогда как в других правила могут быть более строгими.

Ранее эксперты сообщили о том, что базовый школьный набор для мальчика в 2026 г. стоит в среднем 17 тысяч рублей, а для девочки – 19 тыс. Таков их расчёт, основанный на данных Росстата.

В набор для мальчика входят куртка, две пары брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 тетрадей, альбом для рисования, пять ручек, два карандаша и набор фломастеров. Набор для девочки отличается платьем, двумя блузками и юбкой.

Основная часть суммы уходит на одежду: в среднем, 13 тыс. для мальчика и 15 тыс. – для девочки. Еще около 2,7 тыс. придется отдать за рюкзак и чуть больше 900 руб. – за канцелярию.