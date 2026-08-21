Игорь Седов сообщил о состоявшихся заседаниях комитетов городской Думы Астрахани

Состоялись заседания профильных комитетов Городской Думы Астрахани. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил председатель Думы Игорь Седов.

Члены комитета по бюджету, финансам и налогам заслушали доклад заместителя главы города - начальника финансово-казначейского управления Елены Стариченковой об исполнении бюджета за 2025 год.

На заседании комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции состоялось предварительное рассмотрение корректировки налога на имущество за объекты незавершенного строительства - многоквартирные дома, кадастровая стоимость каждого из которых более 300 миллионов рублей.

На совместном заседании комитетов по социальной политике, спорту, туризму и молодежной политике и по бюджету, финансам и налогам депутаты ознакомились с предлагаемыми администрацией города изменениями в бюджетную программу «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ город Астрахань».



Выслушав докладчиков и обсудив вопросы, члены профильных комитетов одобрили их и вынесли на рассмотрение Городской Думы.