В Свердловской области к отопительному сезону готовы около 80% домов

Почти 80% многоквартирных домов Свердловской области готовы к отопительному сезону. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Подготовка к отопительному сезону-2026/27 вышла на заключительный этап. Техническая готовность многоквартирных домов составляет 77,5%, котельных – 70,1%, а тепловых сетей – 73%.

По оперативным данным свердловских муниципалитетов, на сегодня к зиме подготовлено 78,4% объектов социальной сферы, 73,9% водопроводных и 77,6% канализационных сетей. Отдельное внимание уделяется обновлению коммунальной инфраструктуры.

Проверки управляющих организаций и потребителей тепловой энергии будут завершены в сентябре, а теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до конца октября. Паспорта готовности муниципалитетов Ростехнадзор выдаст в ноябре.