Россия вернула из украинского плена 103 военнослужащих

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Отмечается, что посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию. Они пройдут реабилитацию в госпиталях Минобороны.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся в конце июня (по формуле 160 на 160).