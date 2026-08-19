Самым трудным предметом в начальной школе признана математика

Математику признали самым сложным предметом в начальной школе, следует из шкалы трудности учебных предметов СанПиН. Она набрала 8 баллов.

Далее идут русский и иностранные языки, они набрали по 7 баллов. По 6 баллов получили информатика и окружающий мир, а литературное чтение набрало 5 баллов. При этом информатики в начальных классах нет.

О важности математики для страны в последние годы заговорили на высшем уровне. Однако остро не хватает учителей математики, которые работают в среднем примерно на 1,7 ставки. Вкупе с неудачными программами и учебниками это не позволяет школьникам хорошо осваивать предмет. Только около 10% выпускников 11 классов сдают ЕГЭ по профильной математике на нормальный балл (от 80), при котором можно говорить о знании предмета. От общего количества выпускников это лишь около 5%, так что инженерным кадрам в России просто неоткуда взяться.

Причем учителя отмечают, что уже после начальной школы большинство детей приходит в 5 класс не понимающими математики. О катастрофе с математическим уровнем детей свидетельствуют и результаты исследования, которые обнародовал Федеральный институт оценки качества образования. Почти половина школьников фактически беспомощна в математике. Из них 40% имеют лишь второй (пороговый) уровень, соответствующий примитивному мышлению с элементарными вычислениями по шаблону. В том числе такая ситуация наблюдается в 9 классах.