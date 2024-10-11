С математикой - беда. Обнародованы результаты исследования уровня российских школьников

Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО) обнародовал результаты очередной общероссийской оценки по модели PISA, проведенной в 2023 году.

PISA (Programme for International Student Assessment) - это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. С 2022 года Россия в ней не участвует, но проводит самостоятельно оценку по той же модели. В ней участвовали более 60 тыс. детей в 1,6 тыс. школ. Но основные выводы исследования сделаны по так называемой общероссийской репрезентативной выборке из 7992 пятнадцатилетних учеников в 200 учебных заведениях. Считается, что выявленные в ней закономерности характерны в целом для школьников страны.

Как и ожидалось, по средним цифрам улучшение. Средний балл по читательской грамотности составил 510, математической — 507, естественно-научной — 488, рост на 4-6 баллов за год. Это произошло за счет снижения тех, кто не достиг даже минимальных результатов. Не исключено, что основной задачей исследования было сократить цифры безграмотных, которые в прошлом году были неприлично большими - около 15% школьников не достигли необходимых пороговых результатов. С этой задачей мероприятие успешно справилось. По читательской и математической грамотности количество совершенно безграмотных сократилось до 7,5%, по естественно-научной - до 11%.

При этом по читательской и естественно-научной грамотности больше всего тех, кто показал второй (пороговый) и третий уровень из шести, то есть минимально приемлемый уровень или чуть выше. А вот по математической грамотности распределение иное. Здесь больше всего тех, кто показал второй (пороговый) уровень - 40%, а количество учеников каждого следующего уровня быстро снижается: 3-й уровень - 27%, 4-й - 12%, 5-й - 9%, 6-й - 5%.

Что такое второй уровень математической грамотности? Ученики "распознают математическую задачу в условиях, где требуется сделать простой вывод. Могут найти релевантную информацию, если источник информации один и информация представлена одним способом. Умеют применять стандартные алгоритмы, формулы, правила для решения задач с целыми числами. Могут делать буквальные выводы по проведенным вычислениям". Как можно заметить, это уровень примитивного математического мышления с элементарными вычислениями по шаблону. И почти половина российских девятиклассников находятся на этом уровне, а еще 7% - даже хуже. То есть половина школьников фактически беспомощна в математике . При этом именно в математике наблюдается самая высокая доля "вундеркиндов", показавших 6-й уровень. Авторы исследования обратили на это внимание.

"Можно предположить, что существующая методическая база и сложившаяся педагогическая практика формирования математической грамотности оказываются эффективными только для обучения изначально более склонных к математике обучающихся и заметно менее эффективными – для обеспечения достижения основной массой обучающихся уверенных базовых результатов", - говорится в отчете ФИОКО.

Иными словами, сложившаяся система не способна нормально обучить математике большинство детей хотя бы на базовом уровне и рассчитана только на изначально склонных к математике учеников . Даже власти признают нехватку учителей математики и падение уровня знаний школьников по математике и естественным наукам.

Еще один важный результат исследования - социальное расслоение детей. Они были разделены на четыре равные группы (по 25%) по социально-экономическому уровню их семей. Оказалось, что дети из семей с высоким социально-экономическим уровнем демонстрируют значительно более высокие результаты функциональной грамотности. Так, доля обучающихся, продемонстрировавших результаты 3 уровня и выше по всем видам грамотности, среди участников с высоким уровнем социально-экономического и культурного статусов семей почти в два раза выше, чем из низших. То есть дети из бедных семей имеют намного меньше шансов получить хорошее образование и являются "группой учебного риска", они обычно снижают школам их показатели, признают авторы. Кроме того, коренные жители в целом показывают более высокие результаты, чем дети мигрантов.

Поразительно, что 33% учащихся техникумов не достигли даже порогового уровня по естественно-научной грамотности, то есть безграмотны, а почти 50% находятся на минимальном уровне.

Любопытно, что выявлена четкая связь между наполняемостью классов и дефицитом учителей. В городских школах, где администрация сообщила о средней наполняемости 9-х классов более чем в 30 человек, 93% из них испытывают выраженный дефицит кадров.

Руководитель общественного движения "За возрождение образования", профессор математики Александр Иванов отмечает, что безграмотность выпускников стала уже притчей во языцех. Никакой реальной аттестации в школах нет, а в старших классах их просто натаскивают на ЕГЭ, причем "ненужные" предметы практически не изучаются.