18 Августа 2026
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Спорт Челябинская область
Фото: пресс-служба Челябинского цинкового завода

В Челябинске открылся новый футбольно-легкоатлетический манеж

Сегодня, 18 августа, в Челябинске состоялось торжественное открытие крытого футбольно-легкоатлетического манежа "Арена "Челябинск".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Челябинского цинкового завода, новый спортивный комплекс расположен на Университетской набережной. Он станет современной площадкой для проведения соревнований, тренировок и спортивных мероприятий различного уровня.

Открытие футбольного манежа в Челябинске(2026)|Фото: пресс-служба Челябинского цинкового завода

"Арена "Челябинск" это уникальный для России спортивный объект, объединивший под одной крышей полноразмерное футбольное поле и полноценный легкоатлетический манеж. Площадь комплекса составляет 25 тысяч квадратных метров, высота здания – почти 36 метров. Трибуны рассчитаны более чем на 3 тысячи зрителей. Проект реализован министерством по физической культуре и спорту Челябинской области и Челябинским цинковым заводом.

Открытие футбольного манежа в Челябинске(2026)|Фото: пресс-служба Челябинского цинкового завода

Торжественная церемония открытия началась с приветствия гостей и видеопрезентации, посвященной строительству и возможностям нового комплекса. Она продолжилась показательными выступлениями легкоатлетов и разминкой футбольных команд.

Открытие футбольного манежа в Челябинске(2026)|Фото: пресс-служба Челябинского цинкового завода

В церемонии открытия приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор Челябинского цинкового завода Игорь Ульянов.

Открытие футбольного манежа в Челябинске(2026)|Фото: пресс-служба Челябинского цинкового завода

Открытие манежа продолжит развитие Челябинска как одного из крупных спортивных центров страны. Новый комплекс позволяет проводить в городе соревнования по футболу и легкой атлетике в любое время года, создавая дополнительные возможности как для профессиональных спортсменов, так и для развития массового спорта.

Открытие футбольного манежа в Челябинске(2026)|Фото: пресс-служба Челябинского цинкового завода

А сразу после церемонии открытия на новой арене состоялся первый матч – встреча региональной лиги среди команд юношей до 14 лет. На поле встретились ОСШ "Челябинск" и ФК "Уфа".

Теги: манеж, открытие, Челябинск


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