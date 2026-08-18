Захарова: Украина сорвала визит Гросси на ЗАЭС, пригрозив ударами

Украина сорвала планировавшуюся 20-21 августа поездку гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Все детали были заранее проработаны Секретариатом МАГАТЭ и российской стороной", - сообщила она в ходе брифинга, добавив, что Москва предоставила необходимые гарантии безопасности.

"Однако Киев цинично пригрозил гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность при заезде на ЗАЭС через территорию России", - отметила дипломат.

Захарова пояснила, что в таких условиях Гросси вынужден был отменить свой визит. Она призвала МАГАТЭ признать, что угрозы в отношении атомной станции исходят именно от Украины.

Отметим, в начале июня Гросси заявил, что Россия и Украина договорились прекратить огонь рядом с ЗАЭС. По его словам, стороны согласились сделать это в интересах ядерной безопасности. Однако киевский режим нарушил договоренности.