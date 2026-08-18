Парашютист Бойцов поставит мировой рекорд в поддержку Фестиваля молодежи в Екатеринбурге

Парашютист и многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов собирается поставить абсолютный мировой рекорд, прыгнув с высоты 11-12 тыс. м. Свою попытку он совершит в поддержку Международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Прыжок будет сделан 22 августа с теплового аэростата, помогать Бойцову вызвался пилот Иван Меняйло. До этого рекорд в прыжке с теплового аэростата пренадлежал польским экстремалам, а высота составляла 10 тыс. 60 м.

"Этот проект выходит далеко за рамки спортивного достижения. Попытка приурочена к Международному фестивалю молодежи – 2026 в Екатеринбурге. Мы хотим показать новому поколению, что Россия способна решать самые амбициозные инженерные задачи своими силами. Для нас это символ единства науки, технологий и силы человеческого духа", – сказал парашютист.

Попытка будет транслироваться в сообществе Международного фестиваля молодежи во "ВКонтакте" в 12.00 по мск. На высоте 11-12 тыс. м. температура воздуха может опускаться до минус 50-60 градусов, а плотность атмосферы составляет менее четверти от показателей у поверхности Земли. Это требует специальной аэростатной системы, парашютного, кислородного и высотного оборудования. Техника и экипировка у парашютиста будет от отечественных производителей.

Сергей Бойцов при поддержке Госкорпорации "Роскосмос" уже прошел тестовый подъем в барокамере Центра подготовки космонавтов до высоты 12 км. Команда также проверила экипировку при температуре до минус 60 градусов и отработала действия спортсмена в аэродинамической трубе.