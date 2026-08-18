Житель Волгоградской области оштрафован за стрельбу по дрону

Житель села Волково Волгоградской области Николай Мухин выстрелил из ружья по дрону, который пролетел над его домом, и получил штраф - 40 тысяч рублей. Суд счел это стрельбой в запрещенном месте и не отменил наказание после жалобы мужчины, пишет "Ъ".

По словам Мухина, ночью 7 июля он сначала позвонил в оперативные службы и сообщил о беспилотниках. Когда один из дронов оказался прямо над домом, мужчина взял ружье и выстрелил. Диспетчер, которая услышала выстрелы, сразу спросила, есть ли у него разрешение на оружие. Меньше чем через час к дому приехали полицейские.

У Мухина была лицензия на ружье, но оружие все равно изъяли. Мужчина говорит, что хотел защитить село: боялся, что дрон попадет в школу или детский сад. Он уверен, что даже при попадании беспилотник ушел бы в сторону - мимо домов, в лес и к реке.

"Я не хотел никому навредить - старался убрать угрозу", - объяснил Николай.

Теперь он планирует обжаловать штраф в вышестоящих судах.

Сообщалось, что при атаке дронов на Подмосковье пострадали три человека - в том числе 10‑летняя девочка в Раменском округе, женщина в Богородском и 27‑летний мужчина в Коломне; за ночь в регионе уничтожили свыше 150 БПЛА, сообщил губернатор Андрей Воробьев.