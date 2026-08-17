Трамп приказал сократить масштаб военных учений с Южной Кореей

В отношениях между США и Южной Кореей наметилась некторая напряженность. Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета урезать программу совместных военных учений, которые начались на днях.

Программа учений включает отработку боевых навыков в условиях, приближенных к реальности. Важной задачей для южнокорейской стороны является оценка собственного потенциала для перехода к самостоятельному управлению войсками в военное время.

Однако, по мнению Трампа, эти маневры, которые продлятся до 27 августа, являются "совершенно неуместным враждебным сигналом" и неоправданной тратой бюджетных средств. Трамп напомнил о своих теплых отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и подчеркнул, что при его администрации КНДР не проявляла агрессии.

Ситуация осложняется тем, что Трамп публично упрекнул Сеул в нежелании поддерживать американскую политику по отношению к Ирану. На этом фоне президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пытается снизить градус напряженности на полуострове, предлагая КНДР перейти от режима перемирия к долгосрочному мирному урегулированию.

Накануне он призвал КНДР начать переговоры о прекращении войны, в которой обе страны формально до сих пор находятся с 1953 года. Также он предложил обсудить меры по сдерживанию ядерной программы КНДР. Но это полностью исключено: статус КНДР как ядерной державы никогда не изменится, заявил Ким Чен Ын.