ХК "Автомобилист" заключил контракт с нападающим Данилом Гущиным

ХК "Автомобилист" заключил контракт с 24-летним уроженцем Екатеринбурга – нападающим Данилом Гущиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, соглашение с форвардом носит односторонний характер. Оно рассчитано на два сезона – до 31 мая 2028 года.

Прошлый сезон Данил Гущин провел в фарм-клубе "Колорадо Эвеланш" – выступающей в АХЛ команде "Колорадо Иглз". Он набрал 32 (18+14) очка в 52 матчах.

Напомним, ранее "Автомобилист" обменял своего нападающего Семена Кизимова в череповецкую "Северсталь".