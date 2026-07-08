У экс-судьи Верховного суда Момотова изъяли почти 100 объектов недвижимости

Судебные приставы передали государству 97 земельных участков и помещений, оформленных на бывшего судью Верховного суда Виктора Момотова, его сына и связанного с ним бизнесмена.

Уточняется, что в государственную собственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и Вологде, принадлежавших экс-судье, 18 участков, оформленных на его сына, и 77 земельных участков и помещений, оформленных на аффилированного предпринимателя. Об этом пишет РИА Новости.

В сентябре 2025 года ВККС прекратила полномочия Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке после подачи к нему иска Генпрокуратуры. В октябре Останкинский суд удовлетворил иск ГП к Момотову и его компаньонам Андрею и Ивану Марченко, обратив в доход государства активы в 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости. Речь идет преимущественно о сети отелей Marton. В иске утверждается, что Момотов для развития собственного гостиничного бизнеса сотрудничал с верхушкой ОПГ "Покровские". В этом "сотрудничестве" формировались активы – "за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов".