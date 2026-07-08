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Фото: Накануне.RU

Свердловская область не будет продавать акции ФК "Урал" ниже оценочной стоимости

Свердловская область не будет продавать акции футбольного клуба "Урал" ниже их оценочной стоимости. Об этом сегодня заявил губернатор Денис Паслер.
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По его словам, продажа акций не является самоцелью – основной задачей было оценить интерес со стороны потенциальных инвесторов, которые сами выходили с соответствующими предложениями.

"Если появится инвестор за достойные деньги, будем дальше вести диалог, и, возможно, продажа состоится. Не появится – значит, как была у нас собственность, так и будет работать. С точки зрения формирования бюджета, он будет сформирован и он достаточный для того, чтобы играть и для того, чтобы выходить в Премьер-лигу – ровно такая задача стоит на сегодняшний день перед главным тренером", - цитирует Паслера департамент информационной политики Свердловской области.

При этом, по словам губернатора, регион не намерен продавать актив ниже его оценочной стоимости. В настоящее время футбольный клуб остается в собственности области и продолжает работу в прежнем формате.

О том, что правительство Свердловской области решило частично продать ФК "Урал", стало известно осенью прошлого года. А недавно пост президента команды покинул Григорий Иванов, но при этом все же остался в клубе.

Теги: Паслер, акции, продажа, Урал


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